Quénia

Quénia: Supremo Tribunal confirma eleição de William Ruto como presidente

Presidente eleito do Quénia William Ruto na sua residência após pronunciamento do Supremo Tribunal em Nairobi a 5 de Setembro de 2022. © Reuters/Monicah Mwangi

Texto por: Miguel Martins 1 min

O Supremo Tribunal do Quénia confirmou hoje a eleição de William Ruto para a chefia do Estado. Trata-se do vice-presidente cessante. A justiça rejeitou, assim, o recurso de Raila Odinga, o eterno opositor queniano, inclusive apoiado pelo presidente cessante. Reagindo à decisão do Supremo Tribunal William Ruto prometeu governar em prol de todos os quenianos.