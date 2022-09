Quénia

William Ruto, 55 anos, tomou posse como novo Presidente do Quénia

William Ruto, durante a sua investidura como Presidente do Quénia, em Nairobi, neste dia 13 de Setembro de 2022. © Reuters

Texto por: Liliana Henriques 2 min

William Ruto, novo Presidente eleito do Quénia tomou hoje oficialmente posse perante 60 mil pessoas reunidas no estádio de Kasarani, o maior de Nairobi, a capital. Aos 55 anos, William Ruto é o quinto responsável político a chegar ao cargo supremo desde a independência do Quénia em 1963. Ele chega ao poder ao cabo de um processo eleitoral marcado pela contestação e tem pela frente a tarefa de unir um país profundamente dividido e em situação económica precária.