Etiópia: novos bombardeamentos em Mekele

Etiópia/Tigray

As autoridades rebeldes da região do Tigray acusam o exército etíope de novos bombardeamentos, esta quarta-feira 14 de Setembro, em Mekele (capital da região), pela segunda vez em dois dias, pouco tempo após o início de um cessar-fogo e de negociações de paz.

De acordo com Kibrom Gebreselassie, director do centro hospitalar Ayder de Makele, 10 pessoas morreram e 14 ficaram feridas num duplo bombardeamento de drone no bairro de Dagin Amsal, no sudoeste da capital da região, não muito longe do campus universitário bombardeado ontem, 13 de Setembro.

Diz Kibrom Gebreselassie que o primeiro bombardeamento feriu duas mulheres e que o segundo tiro foi “devastador”.

“Nenhum acto desesperado e cobarde pode reverter as perdas do regime no campo de batalha", reagiu imediatamente Getachew Reda, assessor próximo do presidente do governo regional de Tigray. As autoridades da região gabam-se de terem infligido uma pesada derrota ao exército federal e seus aliados no oeste da província.

Como nos dias anteriores, de Adis Abeba não há comentários, nem reacções aos bombardeamentos. Desde a semana passada, as autoridades federais estão em silêncio. O primeiro-ministro Abiy Ahmed esteve no Quénia, na terça-feira, para participar da cerimónia de posse do novo presidente queniano William Ruto. Esta quarta-feira encontra-se no Djibuti nesta para um fórum económico.

