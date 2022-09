Fim das subvenções dos combustíveis fósseis aumenta dificuldades no Quénia

Economia

William Ruto tomou posse no dia 13 de Setembro como Presidente do Quénia.

A primeira medida do recém-eleito Presidente do Quénia, William Ruto, foi o fim das subvenções aos preços dos combustíveis fósseis, aumentando o preço do gasóleo e gasolina em pelo menos 13%.

As novas tarifas nas bombas de gasolina no Quénia foram postas em prática na quarta-feira, 24 horas após William Ruto, o novo Presidente, ter assumido funções, cumprindo assim a promessa de cortar as subvenções que pesavam financeiramente neste Estado africano.

Esta decisão acontece na sequência do aumento dos preços do petróleo a nível internacional, que a partir de Junho desequilibraram de forma alarmante as contas públicas do Quénia, que caso continuasse a financiar os preços dos combustíveis ia agravar fortemente a sua dívida pública. Por enquanto, este corte vai estar em vigor até 14 de Outubro, com o novo Executivo a calcular que as subvenções já custaram mais de 1,2 mil milhões de dólares ao Tesouro do país.

No entanto, o choque dos novos preços levou a filas junto das bombas de gasolina para tentar comprar combustível aos preços anteriores, bloqueando várias regiões no Quénia e levando à escassez de combustíveis. A gasolina teve um aumento de 13%, o gasóleo de 18% e a querosene, utilizada como energia nos lares mais pobres, 16%.

Os preços dos autocarros e outros transportes públicos aumentaram imediatamente, levando a que muitas crianças ficassem impedidas de regressar a casa para uma semana de férias da escola, já que os pais lhes tinham o dinheiro certo para o bilhete antes do fim das subvenções públicas.

Este aumento também já levou à subida de preços de outros bens, nomeadamente da alimentação, já que o preço do transporte dos produtos também ficou mais caro. Estes aumentos vêm juntar-se a uma inflação significativa de 8,5%, registada em Agosto, a mais alta dos últimos cinco anos.

