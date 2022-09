Senegal

Macky Sall nomeia Amadou Ba como primeiro-ministro do Senegal

Amadou Ba é o novo primeiro-ministro do Senegal. AFP - ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Texto por: RFI 2 min

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, Amadou Ba, foi a figura escolhida por Macky Sall, Presidente do país, para liderar o Governo do Senegal. Macky Sall tinha suprimido em 2019 o posto de primeiro-ministro de forma a fazer fluir melhor o funcionamento do Estado.