Mulheres iranianas desafiam leis islâmicas depois de morte de jovem detida

Mulheres fogem das autoridades durante um protesto na sequência da morte de uma jovem que foi detida por violar o código de vestimenta, no centro de Teerão, Irão. (Foto AP) © APu

Texto por: RFI 1 min

No Irão, são cada vez maiores as manifestações contra a obrigatoriedade das mulheres obedecerem a certas regras de vestuario, como o uso do véu islâmico. Milhares de pessoas, em várias cidades do país, saiem às ruas após a morte de uma jovem, detida pelas autoridades por alegadamente usar de forma inadequada o hijab.