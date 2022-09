Na ONU, PR guineense evoca a situação do seu país e terrorismo no Sahel

ONU/Guiné-Bissau

Presidente guineense Umaro Sissoco Embalo no ano passado, no dia 22 de Setembro de 2021, na Assembleia Geral da ONU.

O Presidente da Guiné-Bissau discursou hoje na 77.ª Assembleia Geral da ONU. Na tribuna das Nações Unidas, Umaro Sissoco Embalo fez um balanço da situação política do seu país, evocou os efeitos económicos da guerra na Ucrânia e debruçou-se igualmente, na qualidade de Presidente em exercício da CEDEAO, sobre os desafios colocados pelo terrorismo no Sahel bem como a instabilidade política na região.

A África do Oeste tem assistido nestes últimos dois anos a uma série de golpes de Estado, nomeadamente no Mali em 2020 e depois em 2021, na Guiné-Conacri igualmente no ano passado, assim como no Burkina Faso no começo deste ano.

No próprio dia em que preside em Nova Iorque uma cimeira extraordinária da CEDEAO em que se abordam nomeadamente as situações do Mali e da Guiné-Conacri, Umaro Sissoco Embalo preconizou uma “solução global e duradoura” para resolver os problemas, incluindo uma “reflexão conjunta, na solidariedade global e na condução de acções concertadas e colectivas”.

No seu discurso, Umaro Sissoco Embalo levou igualmente para a tribuna da ONU outro dos desafios enfrentados pelo bloco oeste-africano, o combate ao terrorismo. "A estabilidade de grande parte do nosso continente em geral e África ocidental em particular está ameaçada pela insegurança causada pelo terrorismo, o extremismo violento e a criminalidade transnacional com a agravante das violações dos princípios do Estado de Direito e da democracia. A CEDEAO criou um quadro político e jurídico bem como mecanismos estruturais para a prevenção e resolução de crises políticas e institucionais. Contudo, os desafios permanecem inúmeros e difíceis de resolver. Precisamos da ajuda internacional para travar o avanço do terrorismo na África ocidental e em toda a zona do Sahel. Trata-se de uma ameaça à paz, à segurança internacionais que, para ser eficazmente combatida, deve necessariamente envolver toda a comunidade internacional e a ONU em particular", defendeu o actual Presidente em exercício da CEDEAO.

Excerto do discurso de Umaro Sissoco Embalo na Assembleia Geral da ONU sobre Terrorismo

Excerto do discurso do Presidente guineense na Assembleia Geral da ONU sobre a situação do seu país

