Guiné Equatorial: Obiang candidata-se a um sexto mandato

O presidente de Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, vai apresentar-se a um sexto mandato. O anúncio foi feito pelo filho e vice-presidente do país, Teodorin. As eleições estão marcadas para 20 de Novembro. Teodoro Obiang, de 80 anos, governa o país há 43 anos.

Depois de 43 anos na presidência, Teodoro Obiang ainda não está disposto a abdicar da cadeira, e vai, por isso, apresentar-se às eleições presidenciais de 20 de Novembro. O anúncio da candidatura ficou a cargo do seu filho, Teodoro Nguema Obiang Mangue, conhecido por Teodorin, através da sua no Twitter.

Teodoro Obiang é o detentor do recorde do mundo de longevidade no poder. “Liderança e experiência política”, foram os motivos pelos quais voltou a ser eleito candidato pelo seu partido, sublinha Teodorin, que acrescenta ainda “o carisma” do pai.

Desde a sua reeleição em 2016, que tudo parecia que Teodoro Obiang preparava o seu filho para a sucessão. Criou-lhe um posto à medida, o cargo de vice-presidente, e tem vindo a reduzir as suas presenças pública, deixando espaço ao filho.

Todavia, Teodorin é um folião, pavoneia-se nas redes sociais rodeado de mulheres ou ao volante de carros de corrida. Em França, foi condenado a três anos de prisão suspensa e 30 milhões de euros de multa num caso de “enriquecimento ilícito”. Portanto, um curriculum vitae que ainda não convence o círculo próximo de Teodoro Obiang.

Aos 80 anos, Teodoro Obiang é conhecido por hábitos de vida irrepreensíveis, faz desporto diariamente e garante já ter impedido dez tentativas de golpes de Estado e assassínio.

