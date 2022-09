Genocídio no Ruanda: Kabuga começa a ser julgado

Ruanda

Félicien Kabuga, suspeito de financiar o genocídio no Ruanda em 1994, começou a ser julgado esta quinta-feira, 29 de Setembro, num tribunal das Nações Unidas, em Haia. Aos 87 anos, Félicien Kabuga declara-se inocente.

Publicidade Continuar a ler

O julgamento iniciou esta manhã diante do Mecanismo Internacional, responsável por concluir o trabalho do Tribunal Penal Internacional para o Ruanda.

Na sessão de abertura, o procurador Rashid S Rachid declarou que, vinte e oito anos depois, o julgamento pretende fazer com que Félicien Kabuga assuma as responsabilidades que teve no genocídio do Ruanda.

Félicien Kabuga, que beneficia de uma autorização médica para seguir a audiência em videoconferência, não esteve presente na sala de audiências.

O antigo homem de negócios é acusado de ter colocado a sua riqueza e os seus contactos ao serviço do genocídio que fez mais de 800 mil mortos, essencialmente na minoria tutsi.

Depois de ter passado 25 anos a ser procurado pela polícia, Félicien Kabuga foi detido em 2020, em Paris, sob a acusação de ter participado na criação das milícias Hutu Interahamwe, o braço armado do regime genocida hutu.

Félicien Kabuga é igualmente suspeito de ter contribuído em 1993 para a compra maciça de catanas que foram distribuídas às milícias em 1994. Ele foi também presidente da Radio Televisão Libre das Mil Colinas, em 1994, que transmitia chamadas telefónicas que incitavam à morte de tutsis.

A acusação vai apresentar mais de 50 testemunhas durante o julgamento de Félicien Kabuga, um dos últimos suspeitos do genocídio ruandês a ser julgado, depois de 62 condenações já proferidas pelo Tribunal Penal Internacional para o Ruanda.

Aos 87 anos, Félicien Kabuga declara-se inocente.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro