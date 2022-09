Guiné Conacri: Processo de 28 de Setembro 2009 adiado para Outubro

Guiné Conacri

Moussa Dadis Camara, ao centro, aquando da leitura do acto de acusação na abertura do processo do massacre de 28 de Setembro de 2009.

A defesa dos 11 acusados no processo pediu ontem ao tribunal mais tempo para se preparar, na medida em que apenas tinha recebido os dossiers do processo no dia anterior à audiência. Defesa e partes civis chegaram a acordo e para evitar um processo acelerado têm agora até dia 4 de Outubro para afinar argumentos.

Treze anos após o massacre de 28 de Setembro de 2009, no estádio de Conacri, o processo contra o antigo presidente Moussa Dadis Camara e 10 outros antigos responsáveis políticos e militares teve início ontem. Após questões de forma, a audiência deve ser retomada a 4 de Outubro.

De acordo com uma investigação coordenada pela ONU, 156 pessoas foram mortas, pelo menos 109 mulheres violadas e centenas de pessoas ficaram feridas.

Os 11 acusados, todos em prisão preventiva, marcaram presença na audiência. Entre eles está o ex-presidente Moussa Dadis Camara e varios homens fortes do seu regime : o ex-chefe da segurança presidencial Claude Pivi, o ex-ministro da Saúde Abdoulaye Cherif Diaby e Moussa Tiegboro Camara que foi responsável pela luta contra o tráfico de droga.

Logo no início da audiência a defesa questionou a mediatização do caso. Em nome do respeito e da presunção de inocência, os advogados do Moussa Dadis Camara e de dez co-acusados recusam que os meios de comunicação social gravem e filmem o processo. Todavia, outra postura tem o Procurador, Ibrahima Sory Tounkara que respondeu que o Tribunal autorizou a presença de câmaras para memória colectiva.

Para evitar um processo sumário, defesa e acusação chegaram a acordo para o adiamento do arranque do processo. A defesa diz só ter recebido os dossiers do processo na véspera da audiência e acrescenta necessitar de mais tempo para se preparar.

Assim sendo e para evitar um processo sumário, os advogados das vítimas sublinharam a necessidade do processo decorrer em serenidade e para tal é necessário que a “defesa se possa exprimir na sua plenitude”, lembrando que são advogados das vítimas “mas não querem que os direitos da defesa sejam ignorados.”

O processo ficou assim suspenso até dia 4 de Outubro, data na qual deve ser retomado. Daqui lá as partes contam reunir argumentos para o desenrolar do processo.

