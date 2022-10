Burkina Faso

Líder da junta militar do Burkina Faso garante futura designação de presidente de transição

Novo chefe mlilitar do Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a 2 de Outubro de 2022. REUTERS - VINCENT BADO

O capitão Ibrahim Traouré garante a realização daqui até ao final do ano, o mais tardar, de uma reunião das forças vivas para designar, nomeadamente, o presidente da transição. O Burkina Faso viveu na sexta-feira novo golpe de Estado que se traduziu no derrube do tenente coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, que tinha tomado o poder em Janeiro passado. Este poder-se-ia encontrar já no Togo.