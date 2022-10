Burkina Faso: Paul-Henri Sandaogo Damiba e os acontecimentos do fim-de-semana

Golpe de Estado

No Burkina Faso, o discurso de demissão do tenente-coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba foi transmitido nas nossas antenas da RFI e depois transmitido no Facebook. Gravado no domingo, 2 de Outubro, o antigo Presidente da transição - que se encontra actualmente em Lomé, no Togo - lembra os acontecimentos do fim-de-semana.

Publicidade Continuar a ler

Paul-Henri Sandaogo Damiba lamenta o ataque à caravana Gaskindé, em Soum, na segunda-feira, 26 de Setembro, pelo facto do ataque ter servido para "expor e reforçar mal-entendidos, tensões, críticas entre as populações e as forças, em vez de ser um momento de luto".

O antigo presidente da transição partilhou a sua versão dos acontecimentos, que fizeram com que deixasse o seu lugar: "Antes, os nossos mortos não podiam ser enterrados [...] algumas unidades das nossas forças militares, com simpatizantes civis e políticos, movidas por motivações individualistas, e aproveitando certas frustrações e reivindicações que deveriam encontrar soluções noutros quadros de consulta, convergiram de forma massiva para as áreas sensíveis. O objectivo declarado era claro: interromper a transição. Os acontecimentos tiraram a vida a duas pessoas, registaram-se nove feridos e danos materiais. Perante os riscos de divisão dentro do exército e considerando o interesse superior do Burkina Faso, demito-me a partir de hoje, 2 de Outubro, à minha função de Chefe de Estado, Presidente da Transição", declarou.

O tenente-coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba dirigiu ainda uma mensagem às novas autoridades em exercício: “Às novas autoridades do Burkina Faso, desejo-lhes sucesso. Convido-os a trabalhar e, especialmente, a unirem-se em vez de se dispersarem e a cumprir suas responsabilidades como sacerdócio", acrescentou.

Governo do Togo confirma que Damiba está em Lomé

Paul-Henri Sandaogo Damiba chegou domingo à noite a Lomé, acompanhado por quatro colaboradores militares, dirigidos directamente ao palácio da presidência do Togo, deu conta o nosso correspondente em Lomé, Peter Sassou Dogbé. De acordo com algumas fontes, o antigo chefe da junta do Burkina Faso está temporariamente alojado num dos grandes hotéis da capital togolesa, até que possa mudar para uma cidade não muito longe da capital.

Outras fontes dão conta que ele já se encontra noutra cidade, chamada de "residência do Benin", onde os chefes das instituições vivem e onde existem têm residência oficial.

De acordo com o porta-voz do governo, Akoda Ayéwaodan, a presença do ex-chefe da junta do Burkina Faso confirma o compromisso assumido pelo Togo, quanto à paz: "O Togo, tal como a CEDEAO, congratula-se com o facto de o espírito de paz ter prevalecido, o acolhimento do Sr. Damiba faz parte desse espírito".

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro