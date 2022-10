Futebol

Futebol: Petro de Luanda a um passo da fase de grupos da Liga dos Campeões africanos

Gleison Moreira (direita), avançado brasileiro do Petro de Luanda. Imagem de Arquivo. © AFP - PHILL MAGAKOE

Texto por: Marco Martins 2 min

A equipa angolana do Petro de Luanda venceu os sul-africanos do Cape Town City por 0-3 na primeira mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões africanos de futebol.