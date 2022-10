Cabo Verde: Programa Cidade Segura vai chegar a Santo Antão e ao interior de Santiago

Cidade segura

O governo cabo-verdiano quer abranger com o programa Cidade Segura cidades do interior da ilha de Santiago e de Santo Antão. Um programa baseado num sistema de videovigilância do espaço público que aposta na prevenção e reacção à criminalidade urbana.

Neste momento, de acordo com o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, o Governo está a negociar com a China a terceira fase do programa Cidade Segura, que deverá abranger as cidades de Assomada e Tarrafal no interior de Santiago e Porto Novo na ilha de Santo Antão.

“O levantamento técnico já foi feito, pretendemos nesta terceira fase expandir o número de câmaras existentes na cidade da Praia, mas cobrir outras cidades, particularmente, a região norte da ilha de Santiago, Assomada e Tarrafal e a ilha de Santo Antão, concretamente do Porto Novo e eventualmente da Ponta do Sol, que o levantamento já foi feito. Estamos agora em conversações com o financiador que é a cooperação chinesa” disse o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha.

O governante foi ouvido no parlamento, na sexta-feira, no quadro da preparação para o debate sobre a situação da justiça e destacou o contributo do projecto Cidade Segura na prevenção e reacção à criminalidade, com realce para a cidade da Praia com mais de 500 câmaras de vigilância.

No momento, para além da cidade da Praia, o projecto Cidade Segura existe em mais quatro cidades: Santa Maria e Espargos, na ilha do Sal; Sal-Rei na Boa Vista e Mindelo em São Vicente.

O projecto Cidade Segura foi desenvolvido com o propósito de conferir aos principais centros urbanos do país, de uma estrutura de segurança pública que permite abordar as questões securitárias numa óptica preventiva e reactiva, com maior eficiência e eficácia, visando satisfazer os requisitos de gestão da cidade, contribuindo para a segurança pública, resposta atempada a emergências, diligências policiais e controlo da circulação de transportes.

