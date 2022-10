Chade

Chade sob tensão e em choque depois de manifestações reprimidas

Chade sob tensão e em choque depois de repressão das manifestações. © HYACINTHE NDOLENODJI via REUTERS

Texto por: RFI 3 min

A tensão diminuiu parcialmente no Chade, dois dias depois de manifestações que tiraram a vida a cerca de 50 pessoas e determinaram a suspensão das actividades da oposição. Os protestos decorreram em diferentes cidades, além da capital N'Djamena, e fizeram "mais de 300" feridos, segundo o primeiro-ministro Saleh Kebzabo, que decretou o recolher obrigatório entre as 18h e as 6h em várias localidades até o "restabelecimento total da ordem".