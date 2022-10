Guiné-Bissau: Presidente justifica exonerações com exigências do FMI

Guiné-Bissau

O Presidente da Guiné-Bissau demitiu todos os conselheiros e assessores e explicou que as exonerações estão também relacionadas com exigências do Fundo Monetário Internacional.

O Presidente guineense afirmou que só na Guiné-Bissau é que os conselheiros dos titulares dos órgãos da soberania são equiparados aos ministros, auferindo salários e regalias do ministro.

Fardo que, segundo Umaro Sissoco Embaló, constitui motivo de preocupação do Fundo Monetário Internacional (FMI), que comentou que a Guiné-Bissau tem cinco governos.

“O próprio governo, outros na presidência da República, na Prematura, no Parlamento e no Supremo”, reconhecendo a necessidade de regulamentar o número dos assessores e conselheiros para os responsáveis dos órgãos da soberania.

O Presidente guineense Umaro Sissoco Embaló disse ter recebido uma mensagem forte do FMI através dos ministros das Finanças e da Economia, regressados recentemente de Nova Iorque, por isso, deu o primeiro passo para depois alertar o Presidente do Parlamento e os restantes titulares dos órgãos da soberania a cumprir com exigências do FMI para racionalizar os recursos financeiros.

O Presidente da República surpreendeu esta sexta-feira, 21 de Outubro, o país com a exoneração de todos os seus conselheiros e assessores nomeados para diferentes áreas, por necessidade de folgar o Orçamento Geral de Estado.

As justificações foram dadas na sequência da declaração conjunta com o Presidente da República de Cabo Verde em visita oficial de três dias a Bissau, após o encontro bilateral entre as duas delegações.

Na ocasião, o Presidente guineense, na qualidade de Presidente em exercício da CEDEAO, destacou a necessidade de conserto de posições entre Bissau e Praia face às questões sub-regional, continental e internacional, para depois anunciar a sua deslocação, no domingo, à Rússia e à Ucrânia, com o objectivo de levar a mensagem de paz da CEDEAO.

