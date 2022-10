Fórum Internacional de Dakar sobre a Paz e Segurança em África

A 8ª edição do Fórum Internacional de Dacar sobre Paz e Segurança em África decorre esta segunda-feira e terça-feira, 24 a 25 de Outubro, no Centro Internacional de Conferências Abdou Diouf (CICAD) em Dacar, no Senegal. O tema do fórum deste ano é "África posta à prova por choques exógenos: desafios de estabilidade e soberania" e conta com a presença de vários chefes de Estado e membros de governo, bem como líderes de instituições internacionais, não governamentais e do sector privado.

Entre hoje e amanhã, os participantes do Fórum Internacional de Dacar sobre Paz e Segurança em África vão poder discutir formas e meios de abordar as principais preocupações de segurança, políticas e socioeconómicas do continente africano.

Esta edição vai prestar particular atenção à África lusófona com a presença institucional de alto nível de Angola, Cabo Verde e Guiné-Bissau. "É uma opção diplomática do nosso país dar mais voz às suas relações com os seus parceiros muitas vezes distantes como Angola, que é uma potência regional na África Austral", indicou o Presidente senegalês, Macky Sall.

"Este fórum de segurança serve para debater a cerca de questões que afligem o continente africano. Este tipo de fórum é uma rotina, que decorre todos os anos, mas não têm produzido grandes efeitos desejáveis", aponta Wilker Dias, analista e docente moçambicano no Instituto Superior de Ciência e Tecnologia Alberto Chipande (ISCTAC), em Maputo.

O docente acredita que o facto de Moçambique ter ficado fora do fórum "não deixa de ser curioso", justificando que o país tem estado "empenhado na diplomacia africana tanto para a construção da paz, como para encontrar soluções para algumas inquietações". Wilker Dias lembra ainda que "Moçambique fica de fora deste fórum, numa altura em que vai assumir a pasta no Conselho de Segurança das Nações Unidas".

Durante dois dias, os participantes são convidados a responder às seguintes questões: Como garantir maior estabilidade nos Estados fortalecendo autonomia quanto às questões de segurança? Como desenvolver uma maior soberania alimentar, energética, sanitária e digital para acabar com a dependência externa?

A 8ª edição do Fórum vai contar com vários ateliers temáticos, juntando mais de 300 participantes; líderes africanos e internacionais, empresários, doadores institucionais e especialistas de alto nível. As discussões podem permitir encontrar respostas às crises que África vive, em prol do desenvolvimento do continente e do bem-estar das populações. Além do painel de alto nível, que vai juntar os Chefes de Estado em torno dos desafios da estabilidade e soberania do continente, dois temas fortes vão ser abordados durante as sessões plenárias:

- Um primeiro painel sobre o empoderamento estratégico do continente quanto às questões da segurança. A oportunidade de discutir os resultados e as orientações estratégicas a serem seguidas para promover ainda mais a autonomia de segurança da União Africana e das organizações regionais do continente.

- Um segundo painel que vai tratar das Crises e Soberanias Globais em África, com o objectivo de traçar novos modelos mais resilientes de soberania africana, de forma a permitir aos Estados lidar de forma mais eficaz com as consequências das crises internacionais.

Os parceiros históricos do Fórum, a França e o Japão vão estar representados. Também estarão presentes delegações internacionais com, entre outros, Arábia Saudita, Turquia, Índia, Gâmbia, Mali, Sudão e Estados Unidos, além de organizações como UEMOA, CEDEAO e NATO.

