Burkina Faso: manifestantes exigem retirada de tropas francesas

Um manifestante agita uma bandeira russa durante manifestações contra a França e a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) no mês de Outubro. AFP - ISSOUF SANOGO

Texto por: Elton Aguiar 2 min

No Burkina Faso centenas de manifestantes reuniram-se na capital Ouagadougou para exigir a retirada das forças francesas estacionadas no país. Depois do Mali, a França enfrenta mais uma onda de protestos contra a sua presença no continente africano.