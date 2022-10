Somália: novo atentado com carros-bomba deixa mais de 100 mortos

Somália

Pelo menos 100 pessoas morreram na sequência da explosão de dois carros-bomba no meio de uma avenida em Mogadíscio, capital da Somália. O presidente Hasan Sheikh Mohamud prometeu continuar a lutar para derrotar o grupo terrorista al-Shabab de "uma vez por todas".

Publicidade Continuar a ler

O balanço preliminar aponta que mais de 100 pessoas morreram e 300 pessoas resultaram feridas na sequência da explosão de dois carros-bomba em Mogadíscio, capital da Somália, na tarde de sábado. De acordo com as autoridades locais, o balanço pode vir a se agravar nas próximas horas.

O número de mortos e feridos é tão elevado que os hospitais da cidade estão saturados. Sem equipamento suficiente para cuidar de todos os pacientes, os médicos temem que muitos feridos acabem por falecer nos corredores dos centros hospitalares.

De visita ao local, o presidente Hasan Sheikh Mohamud deplorou o atentado e prometeu continuar a "guerra total" para eliminar o Shabab, declarada no mês de Agosto, exortando a população a sair das áreas controladas pelos insurgentes, uma vez que estas zonas serão alvo de futuras ofensivas do governo.

"O cruel e cobarde ataque terrorista de hoje contra pessoas inocentes pelo grupo moralmente falido e criminoso al-Shabaab não nos pode desencorajar, mas irá reforçar ainda mais a nossa determinação em derrotá-los de uma vez por todas", escreveu Mohamud no Twitter.

O ataque ocorreu no mesmo cruzamento do atentado cometido em Outubro de 2017, quando os militantes do al-Shabab cometeram o ataque mais mortífero de sempre em África, matando mais de 500 civis com um caminhão carregado de explosivos.

O grupo terrorista al-Shabab divulgou uma nota na qual reivindica o atentado, alegando que os seus combatentes tinham como alvo o Ministério da Educação. Este esforço para derrubar o governo reconhecido pelas Nações Unidas dura há mais de 15 anos.

Os insurgentes foram expulsos da capital em 2011 por uma força capitaneada pela União Africana, mas o grupo ainda controla zonas rurais e continua a efectuar ataques mortíferos a alvos civis e militares. Em Agosto, o grupo lançou um ataque de 30 horas com armas e bombas ao popular hotel Hayat em Mogadíscio, matando 21 pessoas e ferindo 117.

Este acontecimento sangrento foi condenado de maneira contundente pelas Nações Unidas, a Turquia e União Africana, que prometeram continuar a apoiar os esforços do povo somali para alcançar a paz.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro