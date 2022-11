Quénia/RDC

Quénia vai enviar tropas para RDC para lutar contra grupo rebelde M23

A 2 de Novembro, o Presidente queniano William Ruto anunciou que ia enviar um contingente para o leste da República Democrática do Congo. © AP/Brian Inganga

Texto por: Rodolphe de Oliveira 2 min

O Quénia anunciou esta quarta-feira, o envio de soldados para a República Democrática do Congo. Objectivo é apoiar o exército congolês lidar com a ameaça do grupo de rebelião do M23 e outros grupos rebeldes no leste do país, em particular na região do Kivu Norte.