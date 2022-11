Cabo Verde vai ter dessalinizadora 100% solar

Devido à seca que assola o país, Cabo Verde continua a apostar na dessalinização de água do mar com recurso a energias limpas. Programa com Luxemburgo vai permitir à ilha Brava ter unidade dessalinizadora com 100% de energia solar.

A menor ilha habitada do país, a Brava vai ter uma unidade de dessalinização de água com energia solar a 100%. O investimento será financiado pela Cooperação Luxemburguesa em três milhões de euros, no quadro do programa indicativo de cooperação “Desenvolvimento, Clima-Energia” entre Cabo Verde e Luxemburgo para o período 2021-2025, onde estão a ser disponibilizados 12 milhões de euros para projectos de Água e Saneamento.

A transformação de água salgada em água doce, que sempre foi considerada um bem raro e precioso em Cabo Verde, permite reduzir a escassez existente no arquipélago, garantindo soluções tanto a nível do consumo humano como da agricultura. Para realizar o processo de dessalinização, o ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, garante que o governo continua a priorizar o uso de energias renováveis na produção e transporte de água, visando a sustentabilidade do sector.

“Continuar a fazer a forte aposta na instalação de parques fotovoltaicos ajudam a reduzir os custos de energia e não só, a reduzir também a nossa dependência da importação das energias fósseis, e tudo isso compagina-se muito bem com o nosso programa de transição energética e com o nosso programa de acção climática” disse Gilberto Silva.

Para além da densificação da rede de água, o projeto vai contribuir, segundo o ministro de Agricultura e Ambiente, para a meta traçada pelo Governo de disponibilizar 90 litros de água por pessoa por dia e para a redução das assimetrias que existem entre as zonas urbanas e entre as ilhas do arquipélago

