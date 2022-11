Costa do Marfim vai retirar tropas do Mali

Costa do Marfim/Mali

A Costa do Marfim anunciou esta terça-feira, 15 de Novembro, que vai retirar os seus efectivos da força de manutenção da Paz da ONU no Mali, Minusma.

A Costa do Marfim anunciou esta terça-feira, 15 de Novembro, que vai retirar os seus efectivos da força de manutenção da Paz da ONU no Mali, MINUSMA. A decisão acontece depois de cerca de quarenta soldados marfinenses terem sido detidos no Mali, em Julho, acusados de serem mercenários.

Publicidade Continuar a ler

De acordo com uma carta do embaixador das Nações divulgada hoje, a Costa do Marfim vai retirar progressivamente os seus efectivos da força de manutenção da Paz da ONU no Mali, MINUSMA. A decisão acontece depois de cerca de quarenta soldados marfinenses terem sido detidos no Mali, em Julho, acusados de serem mercenários.

As autoridades marfinenses já pediram que os soldados sejam postos em liberdade, afirmando que se tratam de efectivos militares que integram o contingente de segurança e logística da missão de manutenção para a Paz da ONU.

Todavia, a decisão da retirada não é nova. Abidjan já tinha informado as Nações Unidas de que a partir de Agosto de 2023 não iria substituir os efectivos da MINUSMA .

Há mais de uma década que o Mali conta com o apoio dos aliados regionais e de forças de manutenção da Paz para combater a insurgência islâmico que já fez milhares de vítimas e conquistou zonas do centro e norte do país.

Recentemente Paris, a Suécia e ontem o Reino Unido anunciaram a retirada das forças estacionadas no Mali, no quadro da Minusma.

O ministro britânico das Forças Armadas referiu que “os dois golpes de Estado minaram os eforços internacionais para encontrar a paz no país”. James Heappey acusou o governo maliano de estar muito próximo do grupo de mercenários russo Wagner e pediu a Bamako para conter os grupos jihadista na região, acusados de vários crimes.

O responsável político não deu uma data específica para a retirada das tropas britânicas estacionadas em Gao, mas na próxima semana participa na conferência internacional no Gana que pretende dar continuidade à parceria internacional a favor da estabilidade na região do Sahel.

O ministro britânico das Forças Armadas não deu uma data específica para a retirada das tropas britânicas estacionadas em Gao. Mas vai participar na próxima semana numa conferência regional no Gana para dar continuidade à parceria internacional a favor da estabilidade do Sahel.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro