Mali: Junta militar proíbe actividades de ongs financiadas pela França

Mali/França

A Junta militar maliana anunciou a proibição das actividades das organizações não-governamentais, a operar no terreno, financiadas pela França. Uma decisão com “efeitos imediatos”.

Publicidade Continuar a ler

Trata-se de mais um passo na escalada da tensão entre Paris e Bamaco. Depois da expulsão do embaixador francês, do fim da operação militar Barkhane e de vários actos e palavras de desconfiança, o Mali decidiu agora proibir as actividades das organizações não-governamentais, a operar no terreno, financiadas pela França.

De acordo com o comunicado da Junta Militar no poder, a decisão tem “efeitos imediatos” e diz respeito não apenas às ong’s francesas mas também às organizações que “operam no Mali financiadas pela França”, ou simplesmente “com o suporte material ou técnico francês”.

Organizações médicas, educativas, agrícolas ou mesmo de ajuda alimentar urgente ou distribuição de água… o número de organizações não foi avançado, mas são certamente dezenas e a medida afecta também associações malianas que contavam com ajuda de Paris.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro