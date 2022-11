Luanda acolhe cimeira para debater segurança na RDC

Angola/RDC/Ruanda

O Presidente angolano, João Lourenço, recebe esta quarta-feira, 23 de Novembro, em Luanda, os homólogos da República Democrática do Congo, do Ruanda e do Burundi. A cimeira visa debater a segurança na RDC e "restabelecer as boas relações entre Kinshasa e Kigali", escreve o jornal de Angola.

A tensão entre a RDC e o Ruanda aumentou nos últimos meses, com o reacender, em Março, dos combates entre o exército da RDC e o movimento M23, da etnia Tutsi que, segundo as autoridades de Kinshasa, conta com o apoio de Kigali.

Depois da cimeira de Luanda, as atenções vão voltar-se para Nairobi. É na capital queniana que deve acontecer uma nova sessão de debates com os grupos armados. O encontro que já foi várias vezes adiado está agora previsto para este domingo, 27 de Novembro.

No início do mês, o Quénia anunciou o envio de soldados para a República Democrática do Congo para apoiar o exército congolês a lidar com a ameaça do movimento M23 e outros grupos rebeldes no leste do país, em particular na região do Kivu Norte. Por seu lado,o chefe de Estado do Ruanda, Paul Kagame, mostrou-se disponível em pedir aos rebeldes M23 para cessarem os ataques na República Democrática do Congo.

Recorde-se que o Conselho de Segurança das Nações Unidas já confirmou a implicação directa do Ruanda nas ofensivas do movimento M23, em território da RDC.

