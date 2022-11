São Tomé e Príncipe: Quatro mortos após tentativa de golpe de Estado

São Tomé e Príncipe

Um dos alegados mandantes da tentativa de golpe de Estado em São Tomé e Príncipe, Arlécio Costa, e três assaltantes do quartel, morreram esta sexta-feira, 25 de Novembro, a notícia está a ser avançada pela agência de notícias portuguesa Lusa. São Tomé e Príncipe foi palco de uma tentativa de golpe de Estado , esta madrugada, entretanto neutralizada pelas forças armadas do país.

Publicidade Continuar a ler

Um dos alegados autores da tentativa de golpe de Estado em São Tomé e Príncipe, Arlécio Costa, e três assaltantes do quartel, morreram, ainda não se conhecem as causas. São Tomé e Príncipe foi palco de uma "tentativa de golpe de Estado", declarou esta manhã, em conferência de imprensa, o primeiro-ministro Patrice Trovoada, assegurando que "a calma regressou" ao país.

"Tudo indica" que o ataque desta noite ocorreu "a mando de algumas personalidades", declarou, ainda, o chefe de governo são-tomense, anunciando a detenção de seis homens, entre os quais, o ex-presidente da Assembleia Nacional Delfim Neves e de Arlécio Costa, antigo oficial do ‘batalhão Búfalo’ que foi condenado em 2009 por uma alegada tentativa de golpe de Estado.

Em declarações à Lusa, fonte ligada ao processo avançou que os militares levaram Arlécio Costa para o quartel, onde veio a morrer, com causas por explicar. Quanto aos assaltantes, encontravam-se numa sala no quartel com o oficial de dia como refém e ficaram feridos quando os fuzileiros fizeram explodir a porta.

Em actualização

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro