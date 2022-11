Guiné Equatorial: oposição denuncia votos "roubados" nas eleições

Guiné Equatorial / Eleições

Teodoro Obiang foi anunciado como o vencedor das eleições na Guiné Equatorial com quase 95% dos votos, mas o opositor Andrés Esono diz que foram "abertamente roubados".

O candidato derrotado nas eleições presidenciais da Guiné Equatorial, Andrés Esono, disse que os votos que reelegeram Teodoro Obiang foram "abertamente roubados" e não se mostrou surpreendido com a votação anunciada pela Junta Eleitoral Nacional.

O presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo - no poder desde 1979 - foi reeleito com 94,9% dos votos, segundo os resultados oficiais das eleições de domingo divulgados pela Comissão Eleitoral neste sábado 26 de Novembro.

As “eleições foram totalmente irregulares, o voto foi público em toda a periferia do país, com exceção da capital, Malabo”, criticou o líder da oposição, Andrés Esono.

O presidente, de 80 anos, detém um recorde mundial de longevidade no poder, deixando de lado as monarquias, num país onde a oposição não se consegue exprimir.

