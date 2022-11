Somália: Ataque a hotel revidicado pelo grupo Al-Shebab

Somália

Vários tiros foram ouvidos esta segunda-feira, 28 de Novembro, no hotel Villa Rose, no centro de Mogadíscio, na Somália, alvo de um atentado este domingo. O ataque reivindicado pelo grupo extremista Al-Shebab fez pelo menos quatro mortos e vários feridos.

O grupo extremista Al-Shebab confirmou que os combatentes atacaram o hotel Villa Rose na capital, local próximo do palácio presidencial e frequentado por membros do governo e por deputados.

De acordo com o balanço provisório das autoridades, o ataque deste domingo fez pelo menos quatro mortos e há ainda vários feridos a lamentar.

Esta manhã, a situação no país continuava tensa, segundo os testemunhos recolhidos pela agência de notícias Reuters, foram ouvidos vários tiros no interior do hotel, deixando perceber que os confrontos prosseguiam entre as forças de segurança e o grupo Al-Shebab.

Os ataques terroristas são comuns em Mogadíscio, no mês passado, pelo menos 120 pessoas foram mortas em dois atentados com carros armadilhados num cruzamento rodoviário em Mogadíscio.

O grupo Al-Shebab, que normalmente não reivindica a autoria quando os seus ataques resultam num elevado número de mortos civis, é acusado de ser o responsável por esse ataque, o mais mortífero desde que um ataque realizado no mesmo local matou mais de 500 pessoas, há mais de cinco anos.

Recorde-se que o grupo que quer tomar o poder e aplicar uma versão rigorosa da lei Sharia, opõe-se ao governo federal da Somália, que é apoiado por forças de manutenção da paz da União Africana.

O Presidente da Somália, Hassan Cheikh Mohamoud, eleito no passado mês de Maio, lançou uma ofensiva contra o grupo Al Shabaab. O objectivo desta operação, que conta com o apoio dos Estados Unidos e das milícias locais, é desmantelar a rede de financiamento da milícia islâmica.

