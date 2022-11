Governo são-tomense vai apostar no poder de compra e segurança

São Tomé e Príncipe

O primeiro-ministro são-tomense, Patrice Trovoada, definiu esta terça-feira, 29 de Novembro, como prioridades a reforma das Forças Armadas e de segurança para proteger o país e as pessoas e a melhoria do poder de compra dos são-tomenses.

Publicidade Continuar a ler

O parlamento são-tomense deu início esta terça-feira ao debate do programa do 18° governo constitucional. O documento contém vários eixos entre os quais as melhorias nos sectores da saúde, infra-estrutura e segurança do Estado.

O primeiro-ministro, Patrice Trovoada, enumerou alguns desafios no sector da saúde e de segurança. A melhoria do poder aquisitivo das famílias são-tomenses tendo em conta o actual contexto financeiro do país é um dos eixos centrais do referido programa.

O primeiro-ministro são-tomense mostrou estar preocupado com os níveis alarmantes de pobreza. "Os níveis de pobreza são hoje alarmantes e o registo de uma inflação acima de 20% empurra para a miséria uma franja considerável da população. Esta melhoria pode ser feita através de uma redução drástica das despesas do funcionamento do aparelho do Estado com propósito de recuperar recursos orçamentais",declarou o chefe do Governo.

A julgar pelos recentes acontecimentos no quartel das forças armadas, a segurança é outro eixo do programa. "Será necessário reforçar e aprimorar os efectivos, modernizar os equipamentos, melhorar as infra-estruturas, intensificar a formação, o treino e a prontidão", declarou, ainda, Patrice Trovoada, durante a apresentação do programa do governo, na Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro