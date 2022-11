São Tomé e Príncipe: Oposição boicota apresentação do programa do governo

São Tomé e Príncipe

O maior partido da oposição são-tomense, MLSTP/PSD, abandonou a plenária durante a apresentação do programa do governo pelo primeiro-ministro, Patrice Trovoada. O MLSTP/PSD justificou não querer debater o programa por considerar que "todos os cidadãos devem ter a garantia da presunção de inocência, acesso a um advogado de defesa e garantia de um julgamento justo e imparcial". Em comunicado enviado à RFI, o partido da oposição fala em "sequestros, tortura e execuções sumárias".

Publicidade Continuar a ler

O partido da oposição entende que antes da discussão do programa do governo, dever-se-ia ter discutido a questão relativa à tentativa de golpe de Estado da passada sexta-feira.

"Independentemente do programa de governo ter primazia, achamos que devíamos antecipar ou deferir o [debate] do programa de governo para primeiro discutirmos o que aconteceu no país. É importante, os são-tomenses estão à espera", afirmou o líder da bancada parlamentar do MLSTP/PSD, Danilo Santos.

O deputado acrescentou que a posição do partido de oposição "foi claramente demonstrada. A nossa tristeza, o nosso repúdio a tudo. Abandonamos a sala num sinal, também com as velas acesas, de solidariedade, consternação para com as vítimas e para como os familiares, demonstrando que nós estamos cá".

"Aliás, na declaração que nós fizemos, por outras palavras, dissemos ou contribuímos para o que nós gostaríamos que viesse nesse programa. Falamos da necessidade de coesão social. Em são Tomé e Príncipe precisamos todos de contribuir para pacificar a sociedade", concluiu.

Em sinal de solidariedade para com a família das vítimas da tentativa do golpe de Estado, os deputados da bancada parlamentar do MLSTP/ PSD, vestiram-se de cor preta e usaram velas acesas que foram rapidamente apreendidas pelas forças de segurança.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro