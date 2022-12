Aliados de Ramaphosa mobilizam-se para mantê-lo na presidência da África do Sul

África do Sul

O Presidente sul-africano Cyril Ramaphosa deve dirigir-se hoje à nação, o chefe de Estado estando a braços com acusações de corrupção que poderiam obrigá-lo a demitir-se ou a ser submetido a um processo de destituição sobre o qual o Parlamento sul-africano, onde o seu partido é maioritário, deve pronunciar-se na próxima terça-feira.

O futuro do Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, é incerto enquanto o comité executivo (NEC) do ANC, o órgão de decisão mais elevado no partido, está nesta sexta-feira a discutir a resposta a dar ao relatório sobre a violação da Constituição divulgado nesta quarta-feira.

Dentro de duas semanas, o comité executivo do ANC vai ser dissolvido a fim de eleger uma nova conferência nacional do partido no próximo mês. De acordo com os estatudos do partido, quem recolher a confiança dos membros do ANC, não só deverá dirigir o partido mas igualmente o país se o ANC vencer nas presidenciais de 2024.

O futuro político de Ramaphosa está por conseguinte em jogo nestes próximos dias

Os aliados do Presidente Cyril Ramaphosa trabalharam numa estratégia no início desta sexta-feira para mobilizar os membros do comité executivo nacional (NEC) do ANC para virem em sua defesa, num esforço para impedir a sua saída.

Os aliados mais próximos do presidente preconizaram que deveria ser defendido a todo o custo, apesar da sua insistência em demitir-se.

De acordo com um relatório divulgado na quarta-feira na Assembleia Nacional, o chefe de Estado poderia ter violado leis anticorrupção num alegado incidente de roubo de uma elevada quantia de dinheiro encontrada na sua quinta Phala Phala, em 2020.

O presidente está a ser acusado de encobrir um roubo de 4 milhões de dólares da sua quinta em 2020, incluindo o rapto e suborno dos assaltantes pelo seu silêncio.O chefe de Estado negou ter cometido um delito mas houve intensa especulação nos meios de comunicação social sul-africanos na quinta-feira de que ele estava prestes a demitir-se.

É neste contexto que o partido da oposição a Aliança Democrática (DA) da África do Sul prevê apresentar uma moção no parlamento apelando a uma eleição antecipada, uma vez que o Presidente Cyril Ramaphosa se debate com um escândalo que tem o potencial de lhe custar o seu cargo.

A moção para uma eleição antecipada necessita de uma maioria simples de 50% mais uma para votar a favor da dissolução do governo, o que desencadearia numa eleição antecipada.

Fontes da presiência informam entretanto que Cyril Ramaphosa deveria dirigir-se à nação ainda nesta sexta-feira.

