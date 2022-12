Futuro político de Ramaphosa continua em suspenso

África do Sul

O Presidente sul-africano Cyril Ramaphosa no passado dia 10 de Fevereiro na cidade do Cabo.

A reunião do comité executivo (NEC) do ANC, que deveria discutir esta tarde o futuro do presidente do partido, Cyril Ramaphosa, foi adiada após breves consultas em torno da saga 'Phala Phala' e espera-se que volte a reunir-se no domingo.

Continua em suspenso o futuro político de Cyril Ramaphosa depois de ter sido adiada a reunião do comité executivo do ANC convocada em pano de fundo de apelos à demissão do presidente, acusado num relatório parlamentar de ter violado o seu juramento de posse.

O Presidente Nacional do ANC, Gwede Mantashe, que estava presente nas primeiras consultas do NEC, considera que o país será mergulhado no caos se o Presidente se demitir. Por sua vez, o Secretário-Geral interino do ANC, Paul Mashatile, diz que a reunião do comité executivo do ANC não discutiu se o presidente Cyril Ramaphosa manifestou ou não a sua intenção de se demitir.

Nestes últimos dias, o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, 70 anos, que sucedeu em 2018 a Jacob Zuma com o postulado de lutar contra a corrupção na África do Sul, tem estado em dificuldade, depois de uma comissão parlamentar ter divulgado na quarta-feira um relatório indicando que ele poderá ter violado as leis anticorrupção do seu país.

De acordo com este documento, o chefe de Estado sul-africano terá ocultado à polícia e ao fisco uma alegada tentativa de roubo ocorrida em 2020 na sua propriedade 'Phala Phala' situada no nordeste do país.

Nos termos de uma queixa apresentada no passado mês de Junho por um adversário político de Ramaphosa, foram descobertos 580 mil dólares em notas escondidas em almofadas do sofá de uma das divisões da casa situada na propriedade do presidente. Fontes próximas de Ramaphosa alegam que estas notas correspondem a uma venda de gado efectuada nessa altura a um homem de negócios sudanês paga em dinheiro líquido.

Perante o escândalo desencadeado por estas revelações, o parlamento -onde o ANC tem a maioria- poderia ter que se pronunciar na próxima terça-feira sobre um eventual lançamento de um processo de destituição do presidente sul-africano.

Este caso surge quando faltam apenas duas semanas para a realização da reunião em que o ANC vai decidir quem vai ser o seu novo presidente e por inerência o próximo chefe de Estado, se o partido vencer as presidenciais de 2024. A Aliança Democrática, principal partido de oposição, preconiza a organização de eleições antecipadas.

Recorde-se que o ANC está no poder na África do Sul desde 1994, na sequência das primeiras eleições livres no país que resultaram na chegada ao poder do histórico líder anti-apartheid e presidente do ANC, Nelson Mandela.

