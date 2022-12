República Democrática do Congo

Retomam os combates entre M23 e o exército congolês

Retomam os comates entre M23 e o exército congolês. © REUTERS - James Akena

Texto por: RFI 2 min

Os combates entre o grupo rebelde do M23 e os soldados congoleses retomaram esta quinta-feira, 1 de Dezembro, em Bambo, Kisheshe, cinco dias depois do início do cessar-fogo. As autoridades acusam o M23 de ter massacrado 50 civis, o grupo rebelde nega as acusações e pede a abertura de um inquérito independente.