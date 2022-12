Marcha em Maputo pelo Dia Internacional das Pessoas com Deficiência

Moçambique

Por ocasião, este sábado, do dia internacional das pessoas com deficiência, uma jornada instituída pela ONU desde 1992, realizou-se uma marcha em Maputo para advogar ao parlamento a aprovação de uma lei que reconhece em efectivo os direitos deste segmento da população nacional.

Publicidade Continuar a ler

Difícil acesso ao mercado de trabalho, à educação e ao uso de transportes de passageiros são alguns dos problemas com que ainda se debatem as pessoas com deficiência em Moçambique segundo o Fórum das Associações da Pessoas com Deficiência FAMOD que participou na marcha organizada este sábado na capital moçambicana.

Para Cantol Pondja, presidente do FAMOD são numerosos os atropelos aos direitos desta faixa da população do país.

"Estou a falar de pessoas com deficiência psicossocial que são proibidas de votar, proibidos de casar estou a falar do acesso de educação de qualidade, estou a falar da acessibilidade, estou a falar dos transportes, estou a falar de todos aqueles que são os direitos que as pessoas com deficiência constituem ainda uma violação para que eles não possam participar ativamente. Então nesta data estamos muito felizes porque é um dia de festa não é, mas não vamos deixar de mencionar aquilo que são os obstáculos, que são as barreiras que prejudicam a vida das pessoas com deficiência", sublinha Cantol Pondja.

"A inclusão está gradualmente a efectivar-se, mas ainda persistem atitudes discriminatórias e exclusão por causa da sua deficiência" refere ainda o responsável do Fórum das Associações da Pessoas com Deficiência FAMOD.

Refira-se que esta marcha realizou-se numa altura em que Moçambique completa os dez anos da ratificação da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, um texto adoptado na Assembleia Geral da ONU em 2006 que visa promover e garantir a dignidade, igualdade perante a lei, bem como os Direitos Humanos e liberdades fundamentais das pessoas com deficiências.

De acordo com projecções do INE (Instituto Nacional de Estatística), contabilizam-se actualmente um pouco mais de 800 mil pessoas com deficiências em Moçambique.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro