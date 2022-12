CEDEAO anuncia força regional para lutar contra terrorismo e golpes de Estado

Chefes de Estado da Nigéria, Muhammadu Buhari, da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, da Serra Leoa, Julius Maada Bio, com o presidente da Comissão da CEDEAO, Omar Alieu Touray, o ministro do território da capital federal, Mohammed Bello, na cerimónia do arranque das obras do novo secretariado da Cedeao em Abuja, na Nigéria, a 4 de Dezembro de 2022.

REUTERS - AFOLABI SOTUNDE