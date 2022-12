Sudão: acordo para o regresso dos civis ao poder

Sudão

Manifestantes em Cartum a 25 de Outubro protestando contra o golpe de Estado que um ano antes trouxera para o poder no Sudão o general Al-Burhan.

Miguel Martins com AFP

Os Estados Unidos e respectivos aliados congratularam-se hoje com a assinatura de um primeiro acordo visando por fim à crise política sudanesa.

Para além dos Estados Unidos, a Noruega, o Reino Unido, os Emirados Árabes unidos e a Arábia Saudita vincaram o que qualificaram como sendo "um primeiro passo essencial rumo ao estabelecimento de um governo dirigido por civis e a definição de disposições constitucionais para guiar o Sudão num período de transição com vista a eleições".

Este protocolo foi assinado pelo general Abdel Fattah al Burhane, autor do golpe de Estado de 25 de Outubro de 2021, o comandante paramilitar Mohamed Hamdan Daglo e vários grupos civis, nomeadamente as Forças para a liberdade e mudança que tinham sido afastadas pelo golpe de Estado.

Aquele golpe de Estado tinha feito descambar a transição em curso desde o derrube do presidente Omar al Bashir em 2019.

No entanto o anúncio deste protocolo tem vindo a ser contestado nas ruas de Cartum, a capital, falando numa traição dos grupos civis signatários.

