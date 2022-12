Moçambique: Renamo remete coligação com MDM para mais tarde

Moçambique

O líder da Renamo, o principal partido da oposição moçambicana, Ossufo Momade, e o seu homólogo do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), Lutero Simango, reuniram-se quarta-feira, em Maputo, para debater a situação do país. Questionado sobre uma eventual coligação entre a Renamo e o MDM, Ossufo Momade remeteu a possibilidade a mais tarde.

Encontrar formas de afastar a Frelimo, partido no poder desde a independência nacional em 1975, é o principal objectivo da Renamo, a maior força política da oposição no país. Uma vontade expressa pelo Presidente do partido da perdiz, Ossufo Momade, que manteve, em Maputo, um encontro à porta fechada com Lutero Simango, líder do do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), também na oposição.

"Todos sabem que estamos à porta das eleições autárquicas e é preciso encontrar uma forma de satisfazer os moçambicanos em relação aquilo que é o projecto de libertação dos moçambicanos", afirmou o líder da Renamo. Ossufo Momade acrescentou que "os moçambicanos estão a passar maus bocados. Como sair disto? É preciso que a oposição trabalhe para empurrar os que estão a desgovernar este país".

Ossufo Momade falou de futuro, mas Lutero Simango não tem dúvidas de que uma possível coligação pode criar mudanças na governação do país. "A solução para Moçambique está nas nossas mãos. Nós, através deste encontro que tivemos, mas vamos avançar. Não estamos a falar de coligação, ainda é prematuro falar disso, mas é preciso encontrar uma forma para libertar os moçambicanos", concluiu o líder da Renamo.

O presidente do Movimento Democrático de Moçambique disse que o seu partido está aberto a uma coligação com a Renamo e outras formações políticas para as eleições autárquicas de 2023 e gerais de 2024.

O encontro entre os presidentes do MDM, Lutero Simango, e Ossufo Momade, da Renamo, decorreu na sede do MDM, em Maputo.

