OMS: Malária fez menos mortes em 2021

A Organização Mundial da Saúde afirma que o número de mortes por malária diminuiu em 2021, após um aumento significativo durante o primeiro ano de circulação da Covid-19. Ainda assim, a organização alerta para o facto de os números ainda serem superiores aos registados antes da pandemia.

As conclusões constam do relatório da Organização Mundial da Saúde publicado esta quinta-feira, 8 de Dezembro. O número de mortes por malária passou de 625.000 em 2020 para 619.000 no ano seguinte. Ainda assim a organização alerta para o facto de os números serem superiores aos 568.00 óbitos registados em 2019, antes da pandemia.

De acordo com a OMS, a Nigéria, a República Democrática do Congo, o Níger e a Tanzânia, representam metade dos óbitos registados por paludismo no mundo, em 2021.

A organização indica que os casos de malária continuaram a aumentar, mas a um ritmo mais lento que entre 2019 e 2020. O total de casos alcançou os 247 milhões em 2021, comparado com 245 milhões no ano passado e 232 milhões em 2019.

A OMS considera a pandemia de Covid-19 acabou por concentrar a atenção das autoridades de saúde de muitos países, reduzindo o financiamento alocado ao plano de luta contra a malária.

Segundo o relatório da OMS, em 2021, o financiamento para a luta contra o paludismo era de 3,5 mil milhões de dólares, enquanto que o investimento necessário ronda os 7,3 mil milhões.

Os programas de financiamento permitem desenvolver meios de prevenção, nomeadamente a distribuição de redes mosquiteiras impregnadas de inseticida.

