Ministra francesa pede à Costa do Marfim que não se deixe manipular pela propaganda russa

Desinformação

© Aicha Fall pour The Washington Post

A ministra francesa dos Negócios Estrangeiros pediu aos habitante da Costa do Marfim para não acreditarem na desinformação disseminada pelos russos.

Numa visita de dois dias à Costa do Marfim, a ministra francesa dos Negócios Estrangeiros, Catherine Colonna, pediu aos costa-marfinenses que não se deixem manipular pela propaganda russa e denuncia que certas informações falsas tentam criar um sentimento anti-francês.

Publicidade Continuar a ler

Em visita a Abidjan, capital econcómica da Costa do Marfim, Catherine Colonna, ministra dos Negócios Estrangeiros francesa, foi confrontada sobre a falta de comunicação europeia em África, face à informação disseminada nas redes sociais que visa denegrir a actuação dos países europeus, nomeadamente da França, e que tem servido para criar em muitos países um sentimento anti-francês.

A ministra que "determinadas forças trabalham" para contar aos costa-marfinenses "fábulas" sobre a acção francesa no continente africano e que cabe também às populações locais não se deixarem manipular pela propaganda que vem muitas vezes da Rússia e que visa a alimentar este sentimento anti-francês.

A ministra defendeu que a França continua a apoiar o desenvolvimento da Costa do Marfim e de outros países africanos, pedindo à população que abra os olhos e veja quem ajuda e quem mente.

O ministro da Juventude da Costa do Marfim, Mamadou Touré, acompanhou a ministra francesa e disse que é preciso encontrar os instrumentos certos para que a população possa analisar e distinguir as informações falsas que circulam nas redes sociais e assim esclarecer as acusações feitas online contra a França e outros países europeus.

Em declarações à agência noticiosa AFP, a ministra afirmou que "o discurso anti-francês não é um sentimento anti-francês", mas que quer levar exactamente a esse sentimento "através das mentiras, propaganda e desinformação".

Paris tem trabalhado activamente para combater a desinformação online, aprovando recentemente uma estratégia para contrariar a propaganda russa que já teve um grande impacto em países como o Mali e o Burkina Faso, onde a presença de militares e organizações franceses já não é bem-vinda.

Na Costa do Marfim, as preocupações com a penetração de terroristas continua, já que este pode ser um dos novos alvos dos terroristas que já actuam nos países que lhe fazem fronteira.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro