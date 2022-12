Angola: greve dos enfermeiros foi suspensa

Angola

O Presidente Angolano,João Lourenço, participa nos Estados-Unidos na cimeira convocada pela administração norte-americana,com líderes africanos. Entretanto, Angola vive uma onda de greves que afecta principalmente os sectores da educação e da saúde.

Os enfermeiros de Luanda,suspenderam hoje uma greve depois de um pré-acordo com o governo provincial de Luanda, que assumiu satisfazer as suas reivindicações.

No ensino geral, a greve que continua já afectou o calendário de provas e a paralisação nas universidades públicas pode ser reactivada no próximo mês de fevereiro.

As condições de trabalho e salários são as principais reivindicações dos sindicatos da função pública e de empresas dos vários ramos da economia, devido ao aumento da inflação e à perca do poder de compra das famílias.

Os partidos políticos da oposição e as organizações da sociedade civil multiplicaram as críticas ao Presidente João Lourenço, devido à sua indiferença em relação às reivindicações sociais no país e ao aumento crescente do índice de pobreza das populações.

