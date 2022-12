Capital cabo-verdiana vive onda de criminalidade que assusta sociedade

Cabo Verde

A capital cabo-verdiana, cidade da Praia, está a viver uma onda de criminalidade com assaltos, roubos nas residências e assassínios. A situação está a preocupar a sociedade cabo-verdiana e o provedor da justiça pede maior articulação entre as autoridades para resolver este problema.

Nos últimos dias a imprensa cabo-verdiana tem reportado vários casos de criminalidade na cidade da Praia, desde troca de tiros entre grupos rivais, assaltos à mão armada a lojas com reféns, roubo em residências e assassínios, deixando a sociedade em estado de choque.

Em declarações à televisão pública cabo-verdiana, o provedor de Justiça, José Carlos Delgado, pediu maior articulação entre as autoridades e considerou grave a onda de criminalidade que existe na capital do país.

“Temos assistido a cenas terríveis de criminalidade no país fundamentalmente praticadas por adolescentes. Há um problema muito sério que é a melhor articulação entre a polícia e os órgãos da justiça . Dou um caso que considero escandaloso, por exemplo, não podemos ter uma pessoa, num dos bairros da capital tem 50 processos pendentes na Procuradoria da Justiça e está livre. E, já cometeu vários casos, quer dizer que alguma coisa não está bem” disse o provedor de justiça, José Carlos Delgado,

Por sua vez, o Director Nacional da Polícia Nacional, Emanuel Estaline Moreno, confrontado com o novo pico de violência e criminalidade na Cidade da Praia disse que a Polícia Nacional está a fazer o seu trabalho.

“Independentemente da situação que estamos a viver a polícia continua e continuará a fazer o seu trabalho. Há momentos de picos (de violência) que acontecem mais ocorrências, mas a Polícia Nacional estará sempre no terreno a fazer o seu trabalho de forma a devolver a tranquilidade e para podermos ter também o sentimento de segurança a nível geral”, afirmou o Director Nacional da Polícia Nacional, Emanuel Estaline Moreno ao ser abordado pela imprensa.

Esta manhã, fazendo o balanço de 2022, no Parlamento, o líder do PAICV, maior partido da oposição, Rui Semedo, disse que “a criminalidade campeia solta e a insegurança emerge como um dos problemas mais graves do país, reclamando medidas urgentes sob pena de se comprometer o futuro de Cabo Verde”.

