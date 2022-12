Estados Unidos reforçam relações com continente africano

Estados Unidos/África

Cai hoje o pano em Washington sobre a cimeira Estados Unidos África. Foram vários os países luso-africanos a se fazerem representar ao mais alto nível.

Publicidade Continuar a ler

O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, realçava na rede social Facebook ter-se reunido, nesta quarta-feira, com o Secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken.

A inédita presença de Maputo no Conselho de segurança da ONU, como membro não permanente, entre 2023 e 2024, terá sido abordada, bem como a cooperação com Washington por forma a tentar-se restabelecer a tranquilidade nas zonas afectadas pelo terrorismo na província de Cabo Delgado.

Por sua vez o chefe de Estado angolano, João Lourenço, enfatizou nos seus encontros ter-se pautado pela busca de investimentos em prol da diversificação da economia, ainda muito dependente do sector petrolífero, com os Estados Unidos a aplaudirem os esforços de Angola em prol da pacificação do Leste da República democrática do Congo.

Enquanto isso o presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, privou de perto tanto com dirigentes do Fundo monetário internacional (FMI), caso da directora geral, Kristalina Georgieva, como do Banco Mundial, na pessoa do respectivo presidente, David Malpass.

Já o primeiro-ministro são-tomense, Patrice Trovoada, também com as instituições de Bretton Woods, tenta obter apoio financeiro para o novo programa quadro de cooperação e procura conseguir convencer o FMI a desistir da suspensão do programa em curso devido ao não cumprimento do arquipélago das suas obrigações.

Finalmente o seu homólogo cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, enfatizou a importância do Fórum de negócios entre as duas entidades e o anúncio de um conjunto importante de financiamentos para o reforço da parceria e rumo ao desenvolvimento sustentável dos países africanos.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro