República Centro-Africana: Últimos soldados franceses deixaram Bangui

República Centro-Africana

Já não há soldados franceses na República Centro-Africana. Os últimos militares deixaram a capital, Bangui, nesta quinta-feira, 15 de Dezembro. O campo militar vai ser agora devolvido às autoridades centro-africanas.

Publicidade Continuar a ler

O último grupo de 47 militares deixou a República Centro-Africana num Avião Cargueiro das forças aéreas em direcção a Libreville no Gabão.

Esta é a conclusão dos 18 meses previstos para a saída dos militares franceses do país. Em Abril de 2021, Paris tinha suspendido a cooperação militar com a República Centro-Africana devido à presença dos mercenários russos de Wagner no país africano.

Já em Outubro passado, ficaram apenas 130 soldados que tinham apenas uma missão logística.

As chaves do campo de Bangui-M'Poko foram entregues, na terça-feira 13 de Dezembro, ao Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Centro-Africanas, o general Zéphirin Mamadou.

Antes da saída definitiva dos militares franceses, o Presidente Faustin-Archange Touadéra, vários ministros e a líder da Minusca, Valentine Rugwabiza, fizeram uma visita às instalações.

As autoridades centro-africanas vão ter de decidir em breve quem vai ocupar o campo de M'Poko. A França deseja que seja a Minusca - Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana - a ocupar as instalações, mas também é possível que sejam os homens da Wagner que ocupem o espaço, aliás já tinham um espaço dedicado no aeroporto.

Uma última solução poderiam ser as forças ruandesas presentes no país devido à Minusca mas também no âmbito de uma colaboração bilateral, o que seria um sinal forte da presença dessa força na República Centro-Africana.

A Minusca - Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana. © Carol Valade/RFI

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro