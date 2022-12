Wagner

Países vizinhos do Burkina Faso preocupados com presença das tropas Wagner

Elementos do grupo Wagner perante a respectiva sede em São Petersburgo, na Rússia, a 4 de Novembro de 2022. REUTERS - IGOR RUSSAK

A cimeira Estados Unidos África ficou marcada pelas declarações do presidente do Gana, Nana Akufo Addo, alegando que os mercenários russos da força Wagner também já estariam no Burkina Faso. Era público e notório que estes para-militares estariam também na RCA e no Mali, não obstante desmentidos da junta militar. O chefe da diplomacia do Níger, Hassoumi Massaoudou, ouvido por Magali Lagrange, afirma ser plausível estar-se mesmo em presença das tropas Wagner no Burkina Faso.