Moçambique: inflação sobe com o aproximar das festas de fim de ano

Áudio 01:16

Mercado do Xipamanine, na cidade de Maputo, Moçambique, 22 de novembro de 2022. Famílias moçambicanas reclamam a subida do custo de vida no país, que as obrigou a reduzir o cabaz e a mudar os hábitos alimentares para gerir melhor as contas em Maputo. © LUSA - LUÍSA NHANTUMBO

Texto por: Orfeu Lisboa 1 min

Com o aproximar das festas de natal e do fim de ano, a capital moçambicana regista o agravamento do preço de produtos de primeira necessidade. A situação foi confirmada pelo secretário de estado da cidade de Maputo, que tem estado a trabalhar no terreno para aferir o grau de preparação e da disponibilidade de produtos.