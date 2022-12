Tunísia

Tunísia: Oposição exige demissão de Kais Said depois de "fiasco" eleitoral

A oposição exige a demissão do Presidente tunisino que acusa de não ter “a partir deste momento” legitimidade. AP - Slim Abid

Texto por: Cristiana Soares 1 min

As eleições legislativas deste sábado, 17 de Dezembro de 2022, ficaram marcadas por uma abstenção que bateu os 90%. Um “fracasso eleitoral” diz a oposição que exige a demissão do Presidente Kais Said.