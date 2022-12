África do Sul

Cyril Ramaphosa reeleito para a liderança do ANC

O Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, foi reeleito líder do Congresso Nacional Africano (ANC), com 2.476 votos, para um segundo mandato de cinco anos. © AFP / MARCO LONGARI

Texto por: Mariamo Hassamo 1 min

O Congresso Nacional Africano, partido no poder na África do Sul, reelegeu esta segunda-feira, 19 de Dezembro, Cyril Ramaphosa como líder do partido, apesar das acusações de corrupção que pesam sobre o actual chefe de Estado.