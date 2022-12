Possível acordo sobre os 46 militares marfinenses detidos no Mali

Mali/Costa do Marfim

Téné Birahima Ouattara, o Ministro da Defesa da Costa do Marfim, lidera a delegação da Costa do Marfim em Bamako.

Uma delegação ministerial da Costa do Marfim deslocou-se a Bamako, no Mali, na quinta-feira 22 de Dezembro. Objectivo, encontrar um compromisso para obter a libertação dos 46 soldados marfinenses presos no Mali desde o passado mês de Julho.

Publicidade Continuar a ler

Há cinco meses atrás, 49 soldados marfinenses foram presos no Mali sob a acusação de "tentativa de destabilizar a segurança externa do Estado". O governo da Costa do Marfim, por seu lado, que desmente estas acusações, sempre defendeu que os soldados estavam a actuar no âmbito de uma missão da ONU.

Desde Julho, três soldados foram soltados pelo Mali. Esta quinta-feira, uma delegação interministerial da Costa do Marfim avistou-se com uma delegação do Mali, na capital Bamako, sob mediação Togolesa.

A delegação marfinense foi recebida pelo presidente da transição, o Coronel Assimi Goïta, e foi autorizada a visitar os 46 soldados detidos. As duas partes acabaram por assinar um acordo provisório sobre a libertação dos soldados. Uma reunião onde “o ambiente de trabalho foi fraterno” segundo um membro da delegação marfinense e "uma viagem frutífera em terras malianas" segundo Téné birahima Ouattara, ministro da Defesa da Costa do Marfim.

No entanto, será necessário esperar por uma luz verde da Procuradoria-Geral do Mali, que têm a mão sobre esta situação desde o dia 25 de Novembro.

Duas possibilidades estão agora em cima da mesa, o abandono do processo ou o julgamento dos soldados marfinenses.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro