RDC

Rebeldes dos M23 anunciam retirada de posição estratégica no leste da RDC

Veículos da ONU patrulham as imediações de Goma, na República Democrática do Congo, no dia 25 de Novembro de 2022. AP - Jerome Delay

Texto por: Liliana Henriques 1 min

Os rebeldes do M23 anunciaram hoje a sua retirada de Kilumba, uma das suas posições estratégicas perto de Goma, capital da província do Norte-Kivu, no leste da RDC. Este anúncio surge pouco depois de um novo relatório de peritos da ONU acusar o exército ruandês de ter efectuado incursões no Norte-Kivu nestes últimos meses e de ter igualmente apoiado os M23.