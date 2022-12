Cabo Verde / Balanço anual

Cabo Verde: Partidos políticos fazem balanço do ano

Assembleia nacional de Cabo Verde.

Os partidos políticos com assento parlamentar em Cabo Verde apresentam visões diferentes do ano 2022 no país. Para a oposição é um ano difícil e de muitos anúncios do governo. Enquanto o partido da situação, MpD, considera que o ano de 2022 que está prestes a terminar é de trajetória de sucesso com a economia a voltar a crescer depois de uma queda de quase 15 por cento.