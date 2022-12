Costa do Marfim: 4 condenações a prisão perpétua por atentado em 2016

Costa do Marfim

4 réus no julgamento do atentado de Grand-Bassam foram condenados a prisão perpétua.

Costa do Marfim: a justiça condenou hoje a prisão perpétua quatro pessoas no caso de um atentado terrorista em Grand Bassam em 2016 que tinha provocado a morte a 19 pessoas.

Foram condenados os cumplices dos mandantes do atentado já que estes últimos se encontram em paradeiro incerto.

Um mandado de captura internacional foi emitido pelo tribunal de Abidjã contra Kounta Dallah, tido como o cérebro do ataque.

A 13 de Março de 2016 três jovens começaram a disparar com kalachnikovs contra turistas presentes na praia de Grand Bassam, antes de visarem as esplanadas de vários restaurantes desta estância balnear marfinense.

Ao todo morreram 19 pessoas.

Os quatro réus presentes foram condenados, pois, a prisão perpétua por o tribunal os ter considerado culpados da autoria do ataque.

Tratara-se do primeiro do género na Costa do Marfim, tendo sido reivindicado pelo ramo da rede Al Qaeda no Magrebe islâmico, AQMI.

Na lista de pessoas que faleceram constavam 9 marfinenses, 4 franceses, 1 libanês, 1 alemã, 1 maliana, 1 nigeriana e 1 macedónia. Ficaram ainda feridas 33 pessoas de várias nacionalidades.

